Чим корисна білкова дієта

Білкова дієта - загальна назва для декількох популярних планів харчування: дієти Аткінса, дієти Дюкана (особливо в її першій фазі), декількох популярних дієт, розрахованих на кілька днів? пише Lady.tochka.net.

По суті, білкова дієта - будь-яка, яка передбачає вживання великої кількості білкових продуктів і зведення до мінімуму споживання вуглеводів і жирів. Який принцип дії такої дієти і які наслідки?

Білкова дієта: аргументи «за»

- На білковій дієті справді знижується вага, причому досить швидко.

- На білковій дієті - «неголодно», їсти можна ситні продукти (на кшталт курки, м'яса, сиру).

- У раціоні більшості населення бракує білків, така дієта допомагає виправити це.

Білкова дієта: аргументи «проти»

- Без нормальної кількості вуглеводів організм не може підтримувати важливі процеси, наприклад обігрівати себе і забезпечувати нормальну роботу мозку.

- Без достатньої кількості жирів не можуть засвоюватися важливі вітаміни (наприклад, вітамін А).

- Занадто велика кількість білка в раціоні шкідлива для нирок.

Підсумок: як сидіти на білковій дієті ефективно і без шкоди

Якщо зважити всі аргументи «за» і «проти», можна дійти висновку, що білкова дієта може бути непоганим початком для тих, хто зібрався худнути. Кілька днів на білковій дієті допоможуть позбутися набряків, психологічно звикнути до переходу до осмисленого, контрольованого харчування.

Втім, на білковій дієті не варто «сидіти» занадто довго, інакше можуть початися проблеми з обміном речовин і нирками. Після короткого білкового струсу краще перейти просто до раціону, в якому нежирні білкові продукти займатимуть не менше третини. Інші дві третини слід відвести під свіжі овочі та фрукти, зелень, цільні злаки.