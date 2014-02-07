В Україні залишаються знеструмленими 25 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлений 21 населений пункт, у Миколаївській – 4

У двох областях України залишаються знеструмленими 25 населених пунктів. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлений 21 населений пункт, у Миколаївській – 4. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Впродовж доби було відновлено електропостачання населених пунктів Херсонської області.

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