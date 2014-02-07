Медики зазначають, що застосування водометів у мороз може призвести до смертельних наслідків.

Про це йдеться у відповіді Інституту медицини праці Національної академії медичних наук України на запит народного депутата, першого заступника голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія Москаля щодо ухвалення Кабінетом міністрів постанови про застосування водометів при мінусовій температурі повітря, повідомили УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

За висновками провідних медичних закладів України, прийняття Кабінетом міністрів постанови про застосування водометів при мінусовій температурі повітря є «знаряддям для вбивства громадян», заявив Москаль.

Прес-служба депутата оприлюднила текст висновку Інституту медицини праці НАН України.

«В інституті було створено групу науковців для розгляду питань, поставлених у Вашому листі, щодо можливих наслідків впливу води під тиском при мінусовій температурі повітря на організм людини.

Маємо зазначити, що такий вплив не є природним і відноситься до екстремальних впливів. Вплив низьких температур на організм людини, особливо у поєднанні з дією води на відкритому повітрі може швидко призвести до зниження температури тіла та розвитку гіпотермії (переохолодження), залежно від температури повітря, площі змочування та часу дії. В умовах тривалої та інтенсивної дії холоду відбувається перенапруження та виснаження механізмів терморегуляції, після чого температура тіла знижується, сповільнюються обмінні процеси, життєво важливі функції пригнічуються, що може призвести до незворотніх процесів та смерті», - сказано у листі.

Крім того, за даними вчених, «перебування в холодній воді близькій до 0 градусів більше 5 хвилин призводить до гіпотермії та до можливих летальних (смертельних) наслідків, тому рекомендується надавати першу допомогу (зігрівання) у перші 5 хвилин, що дає шанс вивести потерпілого з цього стану».

Медики нагадують, що «наслідком переохолодження також можуть бути захворювання гострого та хронічного перебігу. Це хвороби бронхо-легеневої системи (пневмонії, бронхіти, трахеїти, ГРВІ та інші), захворювання центральної та периферичної нервової системи (менінгіти, неврити, невралгії), захворювання ЛОР-органів, захворювання сечостатевої системи».

У висновку Інституту медицини праці вказується, що «за відомими нам даними досліджень, виконаних в Інституті біофізики МОЗ СРСР у 80-ті роки, максимальний термін перебування у воді з температурою 0 градусів, що може витримати людина, складає не більше 4 хвилин.

Також наслідком такого впливу можуть бути обмороження частин тіла. При дії води під тиском в залежності від сили (відстані) можуть виникати забої м'яких тканин, переломи кісток та інші травми. Особливо вразливі до дії вищевказаних факторів та їх поєднань діти та люди похилого віку».