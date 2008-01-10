Що взимку загрожує здоров`ю?

Простуди, грип, ГРВІ й інші «зимові напасті» з’являються не як грім серед ясного неба. Вони звичні, і, як кажуть, прогнозовано-традиційні. Є специфічні, причому вельми неприємні проблеми, пов`язані зі здоров`ям.

Взимку може «бути»:

Хейліт

Під екзотичною назвою ховається діагноз - запалення червоної облямівки, слизистої оболонки і шкіри губ. Хейліт з`являється в морозну вітряну погоду і нерідко стає хронічним: губи постійно лущаться, покриваються незаживаючими тріщинами. Говорити і посміхатися стає дуже боляче.

Як рятуватися?

Нерідко це захворювання провокує нефізіологічне ротове дихання: людина не може вдихати повітря носом через хронічний риніт. Очевидно, що лікувати потрібно основне захворювання.

Окрім цього, хейліт може виникати через недостатній догляд за губами, тому в холодну пору використовуйте якісну гігієнічну помаду або бальзам для губ. Ще одна з можливих причин - звичка облизувати і покусувати губи. Швидше позбавтеся від неї!

Дефіцит в організмі вітамінів і мінералів також провокує хейліт. Порадившись із лікарем, підберіть оптимальний для вас вітамінний комплекс.

Сльози на морозі

Холодна температура і пронизливий вітер - природні подразники, які викликають звуження носослізного каналу. Волога, що в результаті утворюється, не має нормального відтоку - виникає сльозотеча.

Як рятуватися?

Проконсультуйтеся з двом фахівцям - окулістом і отоларингологом. Якщо перший не знаходить явних відхилень (патології слізних потоків, їх запалення), другий також підтвердить, що все в межах норми, варто подумати про інші причини стану.

Коли очам погано, не можна «подразнювати» їх механічно або хімічно. Тому на якийсь час варто відмовитися від носіння лінз (купити якісніший розчин для їх обробки або носити супертонкі лінзи).

Також утримаєтеся від дуже яскравого макіяжу очей.

Проконсультуйтеся з лікарем. Можливо, він порекомендує очні краплі, що маю заспокійливу дію.

Зимовий кон`юнктивіт

Має тимчасовий характер: на холоді очі червоніють, сльозяться і сверблять, в теплому приміщенні симптоми зникають.

Як рятуватися?

Щоб не було справжнього кон`юнктивіту, ймовірно, доведеться повністю відмовитися від макіяжу очей.

Не тріть очі пальцями, користуйтеся одноразовими паперовими хусточками!

Хвороба Рейно

Це стан, коли дрібні судини - капіляри - кисті рук різко скорочуються під впливом холоду. Руки біліють, потім синіють, в кінчиках пальців виникає сильний ниючий біль, а долоні стають просто крижаними. І це при тому, що температура на вулиці від 0 до 8 градусів.

Коли руки відігріваються, червоніють, але хворобливість залишається, причому досить тривалий час.

Як рятуватися?

Насамперед звертатися до невролога, далі - до фахівця із судин, який призначить лікування.

Холодова мігрень

Занадто охолоджені напої або морозиво можуть викликати приступ холодової мігрені. Фахівці називають цю реакцію ice-cream headach - «головний біль від морозива».

Але такий стан зумовлюють не лише холодні продукти.

Трапляється, при виході на вулицю (особливо без головного убору) з`являється відчуття, що щелепи буквально звело, а голова зараз розколеться від болю. Це і є холодова мігрень - пряма дорога до невралгії трійчастого нерва. І це вже серйозно.

Як рятуватися?

Основний спрямування на профілактику! Тому завжди носіть головний убір, і взимку обережніше з холодними десертами і напоями.

Бронхоспастичний рефлекс

Виходите на мороз, і тут вдих немов застряє в горлі. Дихати майже неможливо. Включився механізм захисту бронхів - відбулося їх різке звуження (це і є бронхоспастичний рефлекс).

Щоб морозне повітря не спровокувало запальний процес, бронхи припиняють холодний потік, даючи повітрю зігрітися. У здорової людини бронхоспазм буває незначним - дихання перехоплює лише на мить.

Тим, хто має діагноз «астма» або «стенокардія», хто нещодавно хворів на грип, потрібно бути обережним: морозне повітря може заподіювати відчутного дискомфорту.

Як рятуватися?

Утепляйтеся! На вулиці прикривайте ніс шарфом або коміром-стійкою. Дихайте тільки через ніс - ротом у жодному випадку!

Псевдоалергічний риніт

У приміщенні – все нормально, надворі - з носа тече і ллється.

Причина - сильне морозне повітря.

Як рятуватися?

Можна, звичайно, перед виходом на вулицю закапувати ніс, проте часте використання крапель і спреїв подразнює слизисту.

Спробуйте тепліше одягатися. Непоганий ефект дає голкорефлексотерапія, точковий масаж, контрастний душ.

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