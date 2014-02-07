Корисні властивості насіння кмину звичайного

Кмин звичайний додають в овочеві страви, супи, гуляші, рагу, до тушкованої і квашеної капусти, використовують для ароматизації хліба, сирів і кондитерських виробів.

Він покращує імунітет, пише Lady.tsn.ua, знімає гострі алергічні реакції, допомагає при гормональних порушеннях. Препарати кмину в офіційній медицині застосовують при діабеті 2-го типу, атонії кишечника, закрепах, неврозах, хворобах очей, порушенні обміну речовин, кашлі, а також як антимікробний, вітрогінний, протиглисний і протитуберкульозний засіб.

Завдяки антибактеріальним та антигрибковим властивостям пригнічує бродильні процеси в шлунково-кишковому тракті. Має сечогінну і м'яку проносну дію. Для жінок кмин особливо гарний: він очищає і розгладжує шкіру, у годуючих матерів посилює лактацію, нормалізує менструації, знижує негативні наслідки менопаузи.

За сучасними даними допомагає при порушенні потенції, концентрації уваги, вікових порушеннях пам'яті, варикозному розширенні вен, а також сприяє гальмуванню росту пухлин.

У народній медицині кмин використовують для лікування жовчно- та сечокам'яної хвороб, захворювань серцево-судинної системи, як заспокійливий засіб, при головному болю, бронхітах і запаленні легенів.

Протипоказання: вагітність. Гастрит з підвищеною кислотністю і порушення прохідності жовчних ходів. Є відомості, що у великих кількостях кмин пригнічує функцію передміхурової залози і погіршує зір.