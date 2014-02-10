Лікування молочниці має бути комплексним

Молочниця є причиною неприємних відчуттів для багатьох жінок і належить до захворювань, які обов'язково потрібно лікувати, щоб уникнути ускладнень. А також звернути увагу на те, як це зробити найбільш ефективно, пише Lady.tochka.net.

Кандидоз (молочниця) - запальне грибкове захворювання, що вражає шкіру і слизові оболонки, сечостатеву та інші (дихальну, травну, нервову) системи людини. Кандидоз викликають дріжджоподібні гриби Candida albicans.

Ці мікроорганізми завжди є в нормальній мікрофлорі рота, піхви і товстої кишки здорової людини. Молочниця же зумовлена ​​їхнім розмноженням у більшій, ніж зазвичай, кількості. Найчастіше кандидоз виникає, коли це зростання нічим не стримується при зниженні загального і місцевого імунітету.

Незважаючи на те, що збудники кандидозу можуть передаватися статевим шляхом, молочниця не завжди пов'язана тільки зі статевими контактами. Кандидоз не належить до венеричних хвороб і розглядається разом з ними через схожу клінічну картину.

Здорова імунна система і нормальна мікрофлора кишечника і піхви стримують зростання Candida albicans, і зазвичай у людини не виникає ніяких неприємних відчуттів, пов'язаних з її наявністю в організмі.

Але періодично в організмі виникають умови, сприятливі для росту і розмноження цих мікроорганізмів (при цьому і виникає молочниця). До сприятливих умов можна віднести порушення цілісності шкірних покривів і слизових оболонок, зниження імунітету людини, зміну кислотності середовища в піхві, пітливість, високу вологість навколишнього середовища і тепло.

Фактори, що сприяють розвитку кандидозу:

Лікування антибіотиками широкого спектру дії;

Зниження загального імунітету (через різку зміну клімату, сильний емоційний стрес);

Гормональні зміни, як, наприклад, при вагітності;

Цукровий діабет;

ВІЛ-інфекція.

Думки про те, що тісна нижня білизна є частою причиною кандидозу у жінок, не обґрунтовані.

Оскільки збудник молочниці виявляється в організмі і в здоровому стані, позбутися його повністю практично неможливо.

Основна мета лікування - це нормалізувати імунний захист і гормональний фон, а також застосовувати протигрибкові препарати місцевої дії, щоб усіма цими способами придушити неконтрольоване розмноження в нормі не агресивної флори. Цього можна досягти тільки комплексним підходом у лікуванні, рекомендованому після огляду фахівцем.

При легкому перебігу кандидозного вульвовагініту (ураження піхви і зовнішніх статевих органів) досить місцевого лікування. Препарати для місцевого лікування (вагінальні таблетки або свічки) все-таки має порекомендувати лікар, оскільки через велику кількість їх у наших аптеках є ризик витратити багато, не досягнувши практично ніякого ефекту.

При більш вираженій і неприємній симптоматиці всілякі спроби самолікування можуть спричинити погіршенням стану, оскільки приховають основні причини, що викликали зниження імунітету і розвиток молочниці.

Таким чином виходить, що лікування банальної молочниці – це, перш за все, оздоровлення всього організму.