Що таке ентеровіруси і як з ними боротися

Ентеровірусна інфекція нерідко трапляється і в дітей, і в дорослих. Тому важливо знати, якими симптомами вона проявляється і коли потрібно негайно звертатися до лікаря.

Це численна група гострих інфекційних захворювань, що їх викликають ентеровіруси (кишкові віруси), пише Lady.tochka.net. Медицині відомо понад 60 видів збудників, які можуть викликати ентеровірусну інфекцію. Ці види діляться на 4 групи за своїм серотипом. Найчастіше викликають ентеровірусну інфекцію віруси Коксакі та поліомієліту.

Вони проникають в організм здорової людини від вірусоносія або хворого через травний тракт або слизову оболонку верхніх дихальних шляхів.

Після зараження, під час короткого інкубаційного періоду, що триває від декількох годин до двох діб, вірусні частки накопичуються в уражених клітинах.

Потім вірус потрапляє в лімфатичні судини і вузли, а також у кровоносну систему хворого. У цей момент у людини з'являються клінічні ознаки захворювання, спільні для всіх збудників ентеровірусної інфекції. Але потім віруси вражають внутрішні органи пацієнта, причому кожен збудник проникає в певний орган. Саме тому і з'являються різні клінічні форми інфекції.

Хворіють найчастіше діти у віці 3-10 років. Імунітет після перенесеного захворювання досить тривалий (до декількох років). Тривалість хвороби залежить від її форми і важкості.

Загальні симптоми всіх форм ентеровірусної інфекції:

Хвилеподібні повторні підйоми температури тіла від 37,5 до 40 градусів.

Загальна слабкість, підвищена стомлюваність, запаморочення при зміні положення тіла.

Головні болі ниючого характеру через загальну інтоксикацію.

Дратівливість, примхливість, плаксивість.

Збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. Вони слабо болючі і рухливі.

Почервоніння зіву, болі в горлі при ковтанні.

Закладеність носа, нежить.

Набряклість і почервоніння шкіри кистей, грудної клітини та обличчя.

Зниження апетиту.

Напади болю в животі, не пов'язані з прийомом їжі, супроводжуються нудотою і нечасто блюванням.

Послаблені випорожнення (часті та рідкі) зі слизом.

Ломота в суглобах, кістках і ниючі болі в м'язах тіла.

Крім перерахованих загальних ознак ентеровірусна інфекція має ряд різних форм. На тлі загальних симптомів захворювання виникає провідна ознака, який і визначає варіанти перебігу ентеровірусної інфекції.

Так віруси, що вражають різні тканини і органи, будуть викликати різні порушення в їхній роботі і проявлятися це буде вже дуже по-різному. У більш легкій формі захворювання проявиться лихоманкою і кон'юнктивітом, в серйозній - симптоматикою гастроентериту або герпетичної ангіни, а в дуже важких випадках розгорнеться менінгітом, енцефалітом, гепатитом, міокардитом або гострим паралічем.

Для лікування ентеровірусної інфекції використовують противірусні препарати (інтерферони), які здатні підвищити опірність клітин організму руйнівній дії вірусів; застосовують також імуноглобуліни. Оскільки захворювання проявляється дуже різними порушеннями, ентеровірусна інфекція не має специфічного лікування. Терапія залежить від симптомів і патогенезу захворювання.

Профілактика ентеровірусної інфекції - це звичка мити руки і фрукти, не користуватися чужими речами і не пити воду з випадкових водоймищ.