Чим корисні ягоди калини

Ягоди калини гіркуваті на смак, але після заморозків гіркоти немає: ягода набуває солодкуватого смаку. З ягоди можна приготувати пастилу, мармелад, протерти з цукром. В цих стравах гіркоти також немає, пише Vseprozdorovje.ru.

Ягода калини багата вітамінами С і Р, але вітаміни при тепловій обробці руйнуються. Тому калину вживати слід у свіжому вигляді. Ягода калини дуже корисна при серцевих захворюваннях.

Відвар, приготовлений з ягід калини, корисний при рясній і хворобливій менструації, кашлі, застуді, високому тиску. Для приготування такого відвару склянку ягід калини заливають літром води і кип'ятять 10 хвилин, після чого відвар проціджують, додають туди мед і приймають по півстолової ложки до 4 разів на день. Відваром корисно полоскати горло і лікувати ясна.

Настій з ягід калини має зміцнювальну, заспокійливу дію при екземі, неврастенії. Для приготування настою попередньо потовкти 2 ст./л ягоди в ступці і залити окропом на кілька годин. Приймати настій по півсклянки 4 рази на день.

З плодів калини готують лікувальні напої.

При судинних захворюваннях. Використовують плоди горобини, калини, глоду, шипшини, родзинки і курагу, взяті по столовій ложці. Плодову суміш залити літром окропу в термосі і настоювати 6 годин. Приймати як чай.

Напій з калини з додаванням листків смородини і м'яти. Такий напій допомагає при застудних захворюваннях. Для його приготування листя смородини і м'яти потрібно по столовій ложці, і додати до збору півкілограма розім'ятих ягід калини, все перемішується і додається мед. Суміш підігрівається, настоюється і приймається як чай.