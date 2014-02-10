Львівщина: 34-річний чоловік загинув від переохолодження

На Львівщині 34-річний чоловік загинув від переохолодження. Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 9 лютого на вулиці Франка у райцентрі Городок випадковими перехожими було виявлено тіло 34-річного місцевого жителя, без ознак насильницької смерті. За висновком експертів, причиною смерті стало загальне переохолодження. Проводиться дослідча перевірка.

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