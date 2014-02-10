Нестабільність гривні вплине на зростання цін на ліки

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова доручила у короткий термін підготува

ти пропозиції щодо попередження стрімкого зростання цін на лікарські засоби та стабілізацію фармацевтичного ринку через коливання курсу гривні

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це йшлося на нараді з виробниками лікарських засобів, операторами фармацевтичного ринку та представниками аптечних асоціацій.

Основною темою обговорення стала ситуація, яка може виникнути на фармацевтичному ринку України внаслідок коливання курсу національної валюти.

Учасники наради обмінялися думками відносно того, яким чином зберегти стабільність фармацевтичної галузі в умовах, що склалися, і не допустити зменшення доступності громадян до лікарських засобів. Як наголошувалося під час наради, інтереси пацієнтів є пріоритетними в роботі як органів влади, так і фармацевтичних виробників.

Разом з тим, за словами виконавчого директора Асоціації міжнародних фармацевтичних виробників Володимира Ігнатова, необхідно врахувати ризики фармацевтів, які можуть виникнути у зв’язку з нестабільністю міжбанківського ринку. Як свідчить досвід, виключно адміністративними заходами, скерованими на утримання цін на медичні препарати в умовах падіння курсу гривні, вирішити проблему доступності ліків – як фізичної, так і економічної – неможливо.

«У 2008 році це призвело до кризи фармацевтичної галузі, закриття багатьох виробництв або суттєвого скорочення штатів фармпідприємств та зникненню великої кількості лікарських препаратів з продажу», - нагадав Ігнатов.

Цього разу, відзначалося на нараді, є спільне бажання попередити можливість виникнення аналогічної ситуації та виробити дієві практичні заходи для запобігання кризи на фармацевтичному ринку країни та недопущення зниження доступності громадян до лікарських засобів. У цьому зв’язку було вирішено в оперативному режимі узагальнити всі пропозиції, що були висловлені під час обговорення означеної проблеми, та підготувати пропозиції з її розв’язання, в тому числі шляхом внесення змін у нормативно-правову базу у сфері обігу лікарських засобів та ціноутворення на фармринку.

Міністр охорони здоров’я України доручила у короткий термін підготувати відповідні пропозиції з тим, щоб у суботу відбулося їхнє обговорення, а на початку наступного тижня – реалізація вироблених та узгоджених кроків, спрямованих на попередження стрімкого зростання цін на лікарські засоби та стабілізацію фармацевтичного ринку.