О.Богомолець: Проект фінансування медицини Києва є “руйнівним” для галузі

Голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Ольга БОГОМОЛЕЦЬ заявляє, що підготовлений проект фінансування медицини Києва у 2008 році є “руйнівним” для галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на круглому столі в мерії.

В той же час О.БОГОМОЛЕЦЬ підкреслила, що столична влада виділяє дуже багато грошей на розвиток медицини. Зокрема, за її даними, на 2008 рік передбачена сума в розмірі 2 млрд. 48,4 млн. грн., при тому, що торік ця сума становила 1 млрд. 476 млн. грн.

Водночас, за її словами, реальні витрати на медицину зменшуються, оскільки відбувається зростання цін та зростання заробітної плати в країні. Враховуючи це, в проекті бюджету на медицину столиці на 2008 рік передбачено понад 56% на заробітну плату працівникам медичної галузі. При цьому безпосередні витрати на закупівлю медикаментів та харчування хворих зменшуються приблизно на 3%. Так, якщо у 2007 році реальні витрати на закупівлю медикаментів становили 13,3%, а на харчування - 4,2%, то у 2008 році передбачено, відповідно, 10,7% та 3,6%.

Крім того, за словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, проект бюджету на сьогоднішній день має “надлишок і пасивне використання коштів”.

“Бюджет, де 56% - зарплатня – це бюджет для галузі руйнівний, тому що тут немає розвитку. Це тільки підтримка того, що є в умовно працюючому стані”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Вона поінформувала, що підготувала на найближче засідання Київради свій проект розвитку галузі медицини столиці і буде презентувати його з викладенням планів розвитку галузі “в умовах значного економічного недофінансування”. “Гроші є, але їх треба раціонально використати”, - наголосила О.БОГОМОЛЕЦЬ. За її словами, вона пропонуватиме зробити перерозподіл передбачених на медичну галузь коштів, щоб забезпечити її розвиток не роблячи економії на медичних препаратах та харчуванні. Зокрема, вона повідомила, що її програма розвитку передбачає створення єдиного диспетчерського центру, який здійснюватиме обстеження пацієнтів на виявлення тих чи інших хвороб; пропонується уніфікація господарської діяльності медичних закладів (єдина система забезпечення харчуванням, постільною білизною тощо); запровадження кадрової десятилітньої реформи для підвищення рівня кваліфікації медперсоналу тощо.