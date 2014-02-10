Україні загрожують повені

Український гідрометеорологічний центр повідомляє: 10-12 лютого на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується подальше скресання криги, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними відмітками.

При цьому на р. Стрий та на її притоках в Турківському, Дрогобицькому районах Львівської області не виключений різкий підйом рівнів води з досягненням небезпечних відміток підтоплення.