До кінця тижня в Україні буде тепла погода з густими туманами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок, 10 лютого, повідомив директор українського Гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“На цьому тижні і в першій половині наступного тижня істотних змін погоди на території України не відбудеться. Температурний режим буде набагато вищий за норму”, - сказав Кульбіда.

За його словами, в цей період температура повітря вночі в більшості регіонів країни досягатиме 5 градусів тепла, а в Криму і Закарпатті — 10 градусів тепла. У денні години, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, стовпчики термометрів в Україні підніматимуться до 8 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті і в Криму — до 15 тепла.

При цьому Кульбіда зазначив, що у зв'язку з формуванням густих туманів на цьому тижні може бути утруднений рух авіа- і автотранспорту.

“Слід чекати формування густих туманів, які заважатимуть роботі цивільної авіації. Можлива затримка рейсів через погодні умови. І на автодорогах слід бути дуже обережними”, - сказав Кульбіда.

Крім того, він повідомив, що у зв'язку з потеплінням, на річках і водоймищах України почалися процеси руйнування крижаного покриву, тому зараз потрібно бути особливо обережними на льоду.

“Період потепління, який почався, істотно погіршив стан і структуру крижаного покриву на річках. І в цей період необхідно закликати людей, особливо любителів зимової риболовлі, бути обережними при виході на лід”, - зазначив синоптик.

Разом з тим, Кульбіда спрогнозував, що у середині наступного тижня територією України проходитиме активний циклон, який спричинить зниження температури повітря до 8 градусів морозу, що супроводжуватиметься опадами у вигляді снігу і мокрого снігу.