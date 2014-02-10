Вершигору можуть звільнити за порушення у використанні "швидких" - Голубченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, відповідаючи на запитання, чи правда, що Вершигору звільнили з посади, і якщо так, то за що.

За словами Голубченка, він не знає наразі чи звільнено керівника швидкої. Але при цьому продовжив: “Я не читав наказу, але якщо звільнили, то за порушення інструкції використання машини швидкої допомоги. Замість використання швидкої допомоги за призначенням - надання швидкої медичної допомоги захворілим, виїзд на виклики, він посадив туди знімальну групу і їздив, знімав якісь об'єкти. А в цей час потрібно було їхати на виклик”.

Голубченко підкреслив, що в Порядку використання швидкої допомоги забороняється будь-кому з сторонніх осіб знаходитись в робочий час в кареті швидкої. “Він порушив це правило. Я не знаю, чи звільнили його. Але якщо звільнили, то саме за це”, - сказав Голубченко.

В коментарі УНІАН заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Алла Арешкович сказала, що наразі Вершигора перебуває на лікарняному.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова заявила, що керівника Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Вершигору попросили написати заяву на звільнення.

Меліхова стверджує, що Вершигору хочуть звільнити через те, що він нібито дозволив журналістам знімати роботу медиків за викликом на Антимайдані. Так, за її словами, 5 лютого до Вершигори звернулися журналісти російського видання «Вести» з проханням дозволити провести день в одній із карет швидкої допомоги для висвітлення інформації про роботу швидкої медичної служби. «Одним із виїздів бригади медиків став у тому числі і виклик на Антимайдан, який знаходиться під стінами ВР у Маріїнському парку, до людини, в якої стався напад епілепсії. Журналіст фільмував те, як медики надають допомогу пацієнту, що викликало обурення у коменданта Антимайдану. Наступного дня Вершигору як головного лікаря, який нібито дозволив зйомку, попросили написати заяву на звільнення», - повідомила Меліхова.

Вона звернулася до голови КМДА Володимира Макеєнка та першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров′я Романа Ілика з вимогою «унеможливити «розправу» над Вершигорою та іншими медиками столиці».