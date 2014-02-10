Шум у вухах може бути небезпечним симптомом

Вушний шум - це результат порушення притоку крові до слухового нерву через тривалий спазм судин. Коли судини звужуються, кров починає проходити через них під великим тиском, внаслідок чого з'являється резонанс, що сприймається людським вухом як шум або гул. За словами фахівців, викликати такий стан можуть запальні процеси в органах слуху, хвороби серця, шийний остеохондроз, цукровий діабет, атеросклеротичні бляшки в судинах, проблеми з нирками.

З вушним шумом можуть бути пов'язані головні болі - в цьому випадку можна бути практично впевненим в тому, що присутня прихована патологія серцево-судинної системи - хвороби та пороки серця, аритмія, гіпо - або гіпертонію.

Щоб позбутися шуму у вухах, необхідно усунути першопричину, а її пошук може зайняти досить тривалий час, бо, крім фізіологічної складової вушного шуму, є і психічна. Тому не варто зволікати з обстеженням у лікаря. Шум у вухах завжди свідчить про порушення кровообігу, а значить, може бути передвісником інсульту або інфаркту. Своєчасне лікування допоможе відновити кровотік і уникнути критичної ситуації.