Куріння підвищує ризик самогубства

Німецькі учені провели масштабне дослідження і з`ясували, що серед юних курців набагато більше охочих добровільно розлучитися з життям, ніж серед некурящих.

В опитуванні учених брали участь більше 3 тисяч жителів Мюнхена у віці 14-24 років. Через 4 роки їх знов інтерв`ювали.

З`ясувалося, що близько 25% учасників дослідження ніколи не палили, 40% палили час від часу, 17% палили постійно, але не страждали від нікотинової залежності, а 19% страждали від нікотинової залежності.

У ході опитування 15% некурящих респондентів зізналися, що у них виникали думки накласти на себе руки, проте серед тих, що палять, але не страждають від нікотинової залежності, подібні ідеї з`являлися у 20%. А ось серед залежних близько 30% мали намір розлучитися з життям, і 69 чоловік все-таки зробили спробу самогубства.

Раніше дослідники також заявляли про зв`язок між курінням і суїцидом, але не могли з точністю сказати, чи є куріння причиною схильності до самогубства чи лише одним із симптомів.

Відомо, що нікотин знижує рівень гормону радості - серотоніну, що й призводить до появи у людей суїциїдальних настроїв.

Згідно даним Всесвітньої Організації Охорони здоров`я (ВООЗ), куріння займає друге місце в списку причин передчасної смерті людей - щорічно воно вбиває близько 5 млн. людей.

На даний момент у світі налічується близько 1.3 млрд. курців, найбільша кількість яких проживає на Кубі. В Україні палить 32% дорослого населення і кожен п`ятий 11-річний школяр.

Корреспондент.net