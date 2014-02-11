Лікуємо обвітрену шкіру рук

Лютий - час подбати про шкіру рук, яка щодня піддається негативному впливу зовнішніх факторів.

* Відвари 2 картоплини і розімни, щоб вийшло густе пюре. Додай 100 мл завареного зеленого чаю, ретельно перемішай до однорідної консистенції і нанеси на шкіру рук. Тримай 20-30 хвилин, після чого змий теплою водою.

* Цю ванночку потрібно робити, якщо шкіра на руках сильно обвітрилася, почервоніла, почала лущитися і свербіти. Залийте невеликою кількістю окропу 2 ст.л. кори дуба, прогрій 10-15 хвилин на невеликому вогні, процідити і остудити. Налий отриманий відвар у миску. Тримати руки в цілющому відварі потрібно 15-20 хвилин. Після цього сполоснути руки в теплій воді і нанести на шкіру жирний живильний крем.