Чай з м'яти збуджує роботу мозку

М'яту використовують у харчовій і фармацевтичній промисловості, парфумерії і кондитерській справі, при виробництві лікеро-горілчаних виробів. У кулінарії м'ята використовується як ароматична приправа до різних страв. У спекотні літні дні напої з використанням м'яти принесуть прохолоду і відчуття свіжості, пише Lady.mail.ru.

У Німеччині, Франції та Англії м'яту широко використовують як приправу до овочів, для поліпшення аромату і смаку соусів і маринадів, додають в різні пряні суміші.

Листочки м'яти - прекрасна прикраса тортів, коктейлів (найвідоміший - «Мохіто»). З м'ятою готують знамениті російські пряники.

У Стародавньому Римі м'ятною водою кропили приміщення, натирали свіжою м'ятою столи перед обідом, вважаючи, що її аромат сприяє життєрадісному настрою, а студентам середньовічних університетів рекомендувалося носити вінки зі свіжої м'яти, так як вважалося, що запах м'яти збуджує роботу мозку.

В народній та офіційній медицині м'ята теж знайшла застосування. М'ятний настій приймають при проблемах із зором, як заспокійливий засіб, для зниження температури, при шлунково-кишкових захворюваннях, і навіть як афродизіак. Зовнішньо м'ята використовується як засіб від головного болю, від опіків, як болезаспокійливе при ревматичних болях у суглобах та при укусах комах.

Ефірна олія м'яти перцевої містить багато ментолу, має знеболюючу, антисептичну, потогінну дію, знімає напругу, допомагає при підвищеній метеочутливості, підвищує опірність організму. Сумішшю м'ятної і будь-якої рослинної олії корисно розтирати груди при кашлі. Кілька крапель ефірної олії в аромалампу - і кімната наповниться тонким свіжим ароматом.

Протипоказання

Запашний м'ятний чай можна пити практично всім, але маленьким дітям слід давати менш концентрований напій через високий вміст ментолу. Олія м'яти протипоказана людям з хронічною печією.