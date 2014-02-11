Фінансування охорони материнства і дитинства в Україні за останні п'ять років зросло утричі

Рівень фінансування охорони материнства і дитинства в Україні зріс за останні п'ять років утричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова на брифінгу у Києві.

За її словами, на централізовані заходи цієї сфери (на кінець 2013 року) виділено 1 млрд грн.

Материнство і дитинство було одним з ключових пріоритетів Міністерства охорони здоров'я у минулому році.

“Завдяки впровадженню національного проекту “Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства” протягом 2012-2013 років в нашій країні відкрито 12 перинатальних центрів”, - сказала Богатирьова.

Вона також зазначила, що від початку реалізації проекту в Україні знизились показники малюкової та материнської смертності.

“У 2012 році показники малюкової смертності становили 9,12 на тисячу народжених живими, а на кінець 2013 року - 7,9. Ми досягли практично показників країн єврорегіону. Найкращі регіони - Полтавська, Київська області та Крим. Показник материнських втрат знизився на 21%”, - зазначила Богатирьова.