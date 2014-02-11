На охорону здоров'я у 2014 році передбачено понад 60 млн грн

Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” для охорони здоров'я передбачено видатки зведеного бюджету (державний та місцеві) у розмірі 60,800 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова на брифінгу у Києві.

За її словами, це на 4,360 млн більше, ніж у минулому році.

“З них коштів місцевого бюджету передбачено скерувати на потреби медичної сфери 48,520,8 млн грн, державного - 12,279 млн грн.

За словами міністра, вперше за останні роки буде виділено 140 млн на інвестиційний проект з оснащення закладів охорони здоров'я сучасним високотехнологічним медичним обладнанням. «Це дасть можливість оновити медичне обладнання в закладах охорони здоров'я”, - сказала Богатирьова.

Міністр також підкреслила, що загальний обсяг видатків загального фонду на забезпечення медичних заходів державних програм і комплексних заходів у 2014 році залишився на рівні минулого року і становить 2,118 млн грн.

“Збільшено суму коштів спеціального фонду, які надходять від продажу державних лотерей в Україні і направляються на лікування онкохворих дітей. Ця сума становить 173 млн грн”, - сказала вона.