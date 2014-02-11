У 2014 планують запровадити проект з відшкодування вартості ліків для хворих на ЦД

Міністерство охорони здоров’я планує у 2014 році запровадити проект з відшкодування вартості лікарських засобів для хворих на цукровий діабет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова на брифінгу у Києві.

Вона нагадала, що у 2013 році на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для осіб з гіпертонічною хворобою з держбюджету виділено понад 190,1 млн грн, 12 областей України 100% використали ці кошти.

“У 2013 році проектом охоплено майже 7 млн осіб. Кількість виписаних рецептів, за якими здійснюється відшкодування вартості лікарських засобів, склала понад 7 млн. Кількість аптечних закладів, задіяних у цьому проекті минулого року, зросла у 3,3 раза - до понад 12 тисяч», - сказала Богатирьова.

Міністр підкреслила, що у поточному році проект щодо державного регулювання цін на ліки для людей з гіпертонічною хворобою буде подовжено, а міністерство буде пропонувати розширити перелік лікарських засобів, задіяних у пілотному проекті тими лікарськими препаратами, які входять до уніфікованих клінічних протоколів.