Симптоми риніту

Хронічний риніт може бути як наслідком гострого риніту, так і бути наслідком впливу зовнішніх несприятливих факторів, таких як: робота на шкідливому виробництві або несприятлива екологія.

Алергічний риніт виникає як реакція на підвищену чутливість слизової оболонки носа до алергенів.

Риніт проявляє себе: чханням, сльозозливістю, сильними виділеннями з носа і загальним нездужанням.

При переході в хронічну форму, з'являється закладеність носа, зниження нюху, густі виділення і набряк слизової оболонки носа.