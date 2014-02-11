Симптоми риніту
16:07, 11 лютого 2014Країна
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Гострий риніт розвивається внаслідок впливу на слизову носа вірусної або бактеріальної інфекції
Хронічний риніт може бути як наслідком гострого риніту, так і бути наслідком впливу зовнішніх несприятливих факторів, таких як: робота на шкідливому виробництві або несприятлива екологія.
Алергічний риніт виникає як реакція на підвищену чутливість слизової оболонки носа до алергенів.
Риніт проявляє себе: чханням, сльозозливістю, сильними виділеннями з носа і загальним нездужанням.
При переході в хронічну форму, з'являється закладеність носа, зниження нюху, густі виділення і набряк слизової оболонки носа.
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