Коріандр знижує рівень цукру в крові, нормалізує вміст інсуліну

Насіння коріандру має антисептичну, відхаркувальну, жовчогінну і протигеморойну дію. В народній медицині його використовують при метеоризмі, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, як протиглисний, болезаспокійливий і протизастудний засіб, пише Lady.tsn.ua.

Воно вважається афродизіаком.

Сьогодні антибактеріальні властивості коріандру використовують в медичних препаратах, за допомогою яких лікують, наприклад, тріщини сосків у годуючих матерів. Коріандр і препарати з нього знижують кількість цукру в крові і нормалізують вміст інсуліну в організмі.

Протипоказання: період перед зачаттям і вагітність. Гіпертонія і гіпотонія, серцево-судинні захворювання, підвищена зсілість крові, виразка шлунка, гастрити і холецистит.