Діти-інваліди отримають соцдопомогу найближчим часом - Мінсоцполітики
В Україні профінансовано перший транш державних соціальних допомог за лютий
Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська.
„За оперативною інформацією, Держказначейство переказало на фінансування лютневих державних соціальних допомог перший транш у сумі 3 млрд. 362 млн грн. Зараз кошти вже перераховуються в райони”, – сказала Королівська, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.
Таким чином, вже найближчим часом щомісячні виплати отримають малозабезпечені сім’ї, сім’ї з дітьми, діти-інваліди та інваліди з дитинства. Міністр підкреслила, що станом на 10 лютого більш як половину коштів вже було зараховано на рахунки отримувачів.
„На вечір понеділка 1 млрд 815 млн грн вже були безпосередньо на рахунках одержувачів. Незважаючи на непросту економічну та політичну ситуацію, Мінсоцполітики докладає всіх зусиль, аби найбільш незахищені громадяни були впевнені у державній підтримці”, – наголосила вона.