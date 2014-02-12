Діти-інваліди отримають соцдопомогу найближчим часом - Мінсоцполітики

Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська.

„За оперативною інформацією, Держказначейство переказало на фінансування лютневих державних соціальних допомог перший транш у сумі 3 млрд. 362 млн грн. Зараз кошти вже перераховуються в райони”, – сказала Королівська, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Таким чином, вже найближчим часом щомісячні виплати отримають малозабезпечені сім’ї, сім’ї з дітьми, діти-інваліди та інваліди з дитинства. Міністр підкреслила, що станом на 10 лютого більш як половину коштів вже було зараховано на рахунки отримувачів.

„На вечір понеділка 1 млрд 815 млн грн вже були безпосередньо на рахунках одержувачів. Незважаючи на непросту економічну та політичну ситуацію, Мінсоцполітики докладає всіх зусиль, аби найбільш незахищені громадяни були впевнені у державній підтримці”, – наголосила вона.