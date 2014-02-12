Підписано Меморандум про взаємопорозуміння між Омбудсменом та ВООЗ в Україні

Відбулась церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Всесвітньою організацією охорони здоров’я ООН в Україні.

Про це повідомили УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Підписаним документом передбачається налагодження взаємного співробітництва, зокрема, обмін досвідом з питань ефективного просування і захисту прав людини.

Уповноважений з прав людини та Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я домовились співпрацювати за такими основними напрямами: оцінка потреб у сфері охорони здоров’я та доступності медичних послуг для ромського населення, зокрема дітей і жінок, у місцях їх компактного проживання; розробка рекомендацій урядові України щодо адаптації програм охорони здоров’я (зокрема профілактики захворювань) до культурних та інших особливостей ромського населення України; розробка та імплементація проектів із залучення ромської спільноти до реалізації програм з охорони здоров’я та інтегрованих програм, спрямованих на ліквідацію негативних соціальних факторів для охорони здоров’я; оцінка наявних механізмів втручання медичних служб у випадку домашнього насильства тощо.

Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська та Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я, глава Бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан після урочистого підписання Меморандуму обговорили питання реалізації медичної реформи в Україні, надання відповідної медичної допомоги затриманим та засудженим, які хворіють на СНІД та туберкульоз, а також питання регулювання реклами лікарських засобів на телебаченні.