Чим корисні сухофрукти у зимовий час

Взимку, коли вибір свіжих фруктів дещо обмежений, але дуже хочеться поласувати натуральним продуктом, який, до того ж, і дуже корисний, на що звернути увагу? Сухофрукти - дорогоцінні шматочки літа, що поліпшать настрій і піднімуть життєвий тонус, пише Lady.tochka.net.

Сухофрукти містять більше біологічно активних речовин порівняно зі свіжими фруктами. Під час обробки вони втрачають вологу, але зберігають кальцій, магній, залізо та інші цінні речовини. За калорійністю і вмістом цукру вони нітрохи не поступаються свіжим родичам, а за співвідношенням ваги навіть перевершують.

Всі сухофрукти надзвичайно корисні, але кожен - по-своєму.

З родзинками організм отримає бор, котрий перешкоджає розвитку остеопорозу. При його дефіциті порушується засвоєння організмом кальцію. У ньому також багато калію, магнію та марганцю.Сушений виноград також допомагає нормалізувати роботу щитовидної залози.

Фініки, як джерело енергії, перевершують усі інші сухофрукти. Містять всі вітаміни, окрім E і H, але особливо багато в них В5, завдяки якому підвищується працездатність і посилюється концентрація уваги. А ще в цих сухофруктах виявлені речовини, близькі за своєю структурою до аспіріну. Давні цілителі використовували їх для лікування застуди і головного болю.

Папайя активізує білковий обмін, зміцнює імунітет, підвищує сексуальну активність.

Груша сприяє виведенню з організму важких металів і токсинів. У ній багато нерозчинної клітковини, яка нормалізує роботу кишечника.

Чорнослив багатий на баластні речовини, а також на вітаміни групи В. Оптимізує вуглеводний обмін, усуває відчуття тривоги, підвищує стійкість організму до стресових ситуацій.

Інжир нормалізує діяльність щитовидної залози, а також запобігає розвитку ракових клітин, що підтверджується останніми науковими дослідженнями. Містить ферменти, що стимулюють травлення. У народній медицині його з успіхом застосовують для виведення кишкових паразитів і лікування бронхіту.

Курага, урюк, кайса - чудові джерела калію, каротину, фосфору, кальцію, заліза, а також вітаміну В5, який, крім додання бадьорості, сприяє ще і спалюванню жиру в організмі. Крім того, науково доведено, що регулярне вживання сушених абрикосів значно зменшує вірогідність розвитку раку. А завдяки рослинним волокнам ці сухофрукти також ідеально очищають кишечник.

Сушена вишня бореться з подагрою. Антоцианіни, які містяться в цій ягоді, корисні для лікування артритів і болів при крепатурі в м'язах (після фізичних вправ). Ефективна доза сушеної вишні - півсклянки щодня.

Сушена журавлина дуже ефективна проти інфекцій сечового міхура.

Будь-який цінний продукт потребує правильної попередьої обробки.

Перед вживанням ретельно промийте сухофрукти, щоб очистити від бруду, а також видалити сірку і хімікати, якими їх нерідко обробляють в процесі сушіння. Після чого замочіть на 1-2 години в холодній воді. Тоді вони краще засвояться.

Якщо ви хочете зробити компот із сухофруктів, то не треба їх варити. Просто залийте окропом і щільно накрийте кришкою.

Небажано змішувати сухофрукти з іншими продуктами харчування, краще влаштовувати окремий перекус із сухофруктів. Іноді можна поєднати сухофрукти з кисломолочними продуктами, наприклад, з йогуртом або сиром.

Сушені фрукти - вельми ситний продукт, тому від них можна дуже легко поправитися.