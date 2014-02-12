Сучасні виклики в лікуванні онкозахворювань у дітей

Починаючи з 2003 року, в Україні в цей день традиційно говорять про дитяче здоров'я, проводять акції та заходи.

За даними українського канцер-реєстру, понад 1000 дітей в Україні щорічно хворіють на рак. Найпоширенішими злоякісними утвореннями у дітей є лейкемії, пухлини головного мозку, лімфоми.

14 лютого в УНІАН о 10:0 відбудеться прес-конференція на якій провідні експерти прокоментують ситуацію щодо показників онкозахворюваності серед дітей в Україні, щодо особливостей діагностики та лікування онкозахворювань та роль громадських організацій у забезпеченні доступу до сучасного лікування

У заході приймуть участь головний дитячий онколог України, керівник відділу дитячої онкології Національного інституту раку Григорій КЛИМНЮК,головний лікар Рівненського обласного онкодиспансеру Григорій МАКСИМ'ЯК, завідуюча відділенням променевої терапії Рівненського онкодиспансеру Тетяна ЩЕГЛОВСЬКА і керівник програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у прес-конференції.

Дата і час: 14 лютого 2014 року, 10:00-11:00

Місце: УНІАН, м. Київ, вул. Хрещатик, 4

Акредитація: +38 044 502 52 12.