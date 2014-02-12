В Україні переглянуть окремі положення закону про психіатричну допомогу

Сьогодні до Конституційного суду України надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 13 Закону „Про психіатричну допомогу“.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з регламентом Конституційного суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду, йдеться в повідомленні.

***Стаття 13 цього закону визначає порядок госпіталізації особи до психіатричного закладу.

Згідно з частиною першої статті 13, «особа госпіталізується до психіатричного закладу добровільно - на її прохання або за її усвідомленою згодою. Особа віком до 14 років (малолітня особа) госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її батьків чи іншого законного представника. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків або відсутності батьків чи законного представника госпіталізація неповнолітнього до психіатричного закладу проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду. Згода на госпіталізацію фіксується у медичній документації за підписом особи або її законного представника та лікаря-психіатра. Госпіталізація особи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за рішенням лікаря-психіатра».