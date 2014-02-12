Ціни на ліки в Україні зростатимуть разом з девальвацією гривні

Ціни на ліки в Україні безпосередньо залежать від курсу національної валюти і підніматимуться пропорційно падінню гривні, вважає виконавчий директор фармацевтичної асоціації "ФармУкраїна" Денис Шевченко.

“Ціни піднімуться пропорційно падінню гривні. Можливо, якусь частину зростання компенсують іноземні виробники, щоб зберегти доступність препаратів для українського пацієнта. Стрімке зростання цін можливе у разі неконтрольованого обвалу гривні, чого, ми сподіваємося, не відбудеться”, - сказав Шевченко в коментарі УНІАН.

За його словами, ціни можуть зрости не лише на імпортні ліки, а й на препарати українського виробництва.

“Зростання цін можливе не лише тому, що третину ринку в упаковках складають імпортні ліки, вітчизняне виробництво також цілком залежить від імпортної сировини, що купується за валюту”, - зазначив експерт.

При цьому, за словами Шевченка, вітчизняні лікарські засоби можуть подорожчати трохи пізніше, ніж імпортні, за рахунок наявних запасів сировини, куплених за старими цінами. Їх може вистачити приблизно на півроку.

У той же час Шевченко вважає, що законодавство дозволяє операторам ринку змінювати ціни на препарати у разі зміни курсу національної валюти. Тому ринок зможе відреагувати, плавно піднявши ціни.

“Реальні проблеми можуть виникнути лише в тому разі, якщо курс почне сильно скакати, і тоді в його прогнозних показниках доведеться враховувати індикатор ризиків. Але тут НБУ (Національний банк України - УНІАН) може на всіх ринках критичного імпорту пом'якшити ситуацію, продавши операторам валюту за пільговим курсом”, - сказав Шевченко.

Експерт пояснив, що Кабінет міністрів і Нацбанк можуть ухвалити рішення про продаж іноземної валюти основним імпортерам за спеціальним пільговим курсом, в обмін на те, що імпортери утримуватимуть ціни на дані препарати.

“У будь-якому разі, при спільній роботі держави і ринку ми зможемо своєчасно реагувати на економічні виклики. Приводів для паніки немає, тому людям не потрібно бігти в аптеку і скуповувати все підряд, створюючи непрогнозований ажіотажний попит і розігріваючи ринок”, - підкреслив Шевченко.

При цьому експерт вважає, що обмеження, запроваджені Нацбанком, зокрема, обмеження на купівлю валюти, не повинні вплинути на роботу виробників лікарських засобів.

“Щодо обмеження на купівлю валюти, то оператори мають конкретні валютні контракти, під які і купують валюту. Тому на наш ринок заходи щодо обмеження валютних спекуляцій вплинути не повинні”, - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік нацвалюта подешевшала всього на 2%. На думку експертів, до подорожчання долара до 8,6 грн/дол. при закладеному в держбюджеті-2014 курсі 8,5 грн/дол. привело загострення політичної кризи, і девальвація гривні триватиме до рівня 8,6-8,75 грн/дол.

З 7 лютого Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

Також Нацбанк запровадив тимчасові обмеження щодо операцій з рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти.