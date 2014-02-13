Чим небезпечне швидке позбавлення надмірної маси тіла

Зниження ваги - досить складний процес. Він запускає в дію безліч факторів, які не можна ігнорувати. Основну увагу при цьому потрібно звернути на раціон харчування і кількість споживаної їжі. Однак для ефективності будь-яких експериментів з вагою саме швидкість зниження ваги грає серйозну роль стосовно здоров'я, пише Lady.tochka.net.

Занадто швидкі темпи зниження ваги можуть призвести до дисбалансу в організмі та порушення роботи основних його систем. Виникають проблеми зі шлунком, кишечником, судинами, можливе загальне зниження життєвих сил. У спробі схуднути необхідно стежити за швидкістю зниження ваги, вона має бути максимально рівномірною.

Найбільш частою проблемою швидкого зниження ваги є порушення обміну речовин. Людський організм має здатність прекрасно пристосовуватися до мінливих умов свого існування. І як тільки його починають мучити фізичними навантаженнями, при цьому не заповнюючи втрати енергії необхідною кількістю їжі, організм починає вишукувати всі можливі способи збільшення своїх запасів на такі випадки.

Таким чином, як тільки в дотриманні суворої дієти буде допущена слабкість, з'їдений шматочок шоколадки або тістечко, вони тут же відкладуться не зовсім у тих місцях, де б цього хотілося.

На думку багатьох дієтологів, безпечне для здоров'я зниження ваги не має перевищувати 2-3% на місяць від початкової маси тіла. Такий підхід гарантує, що організм почуватиметься комфортно і не стане перешкоджати вам.

Інший важливий момент, який необхідно враховувати: ні за яких умов не знижуйте калорійність нижче 1000 ккал на добу! Недотримання цього правила може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Такі рекомендації і ендокринологів.

Здоровий гормональний фон безпосередньо залежить від ваги людини. У кожному разі, більшість фахівців сходяться на тому, що для довгострокового зниження ваги ударні та екстремальні дієти взагалі рідко виявляються ефективними. Ризик знову набрати 3-4 скинутих кілограма після суворої двотижневої дієти наближається до 80%. До того ж, після інтенсивного схуднення погіршується обмін холестерину, з'являється схильність до тромбозів. Втрачайте тільки зайві кілограми, а не здоров'я!

Зниження ваги на 2-3% на місяць дає можливість оптимальним темпом схуднути на 25 кг у середньому за 10 місяців. Це реальний термін, на який слід орієнтуватися. Цей нібито довгий термін - ваша ціна за гарне струнке тіло, почуття впевненості і самоповаги, відчуття легкості і радості.

Ви будете здоровою і щасливою людиною, а новий спосіб життя не дозволить вам повернутися назад. Усвідомте це і знайдіть у собі сили і рішучість пройти цей шлях! Повірте, це значно легше, ефективніше і безпечніше, ніж дотримання авантюрних і швидких дієт, що руйнують наш організм дощенту.