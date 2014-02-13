Що таке лямбліоз та як попередити це захворювання

Лямбліоз - це скоріше широко поширене носійство, ніж захворювання.

Як захворювання проявляється порушенням роботи тонкого кишечника і печінки. Збудниками лямбліозу є лямблії - одноклітинні найпростіші, які різними шляхами потрапляють в організм людини і активно паразитують у кишечнику. Лямбліоз має як легкий, так і тяжкий перебіг. Найчастіше носії лямблій самі не хворіють, але можуть заразити навколишніх, пише Lady.tochka.net.

Шляхи проникнення лямблій в організм:

водний - заразитися можна при вживанні недостатньо очищеної води з-під крана або води з відкритих водойм;

контактно-побутовий - збудники накопичуються на поверхні предметів: іграшках, посуді, білизні, одязі;

харчовій - джерелами зараження служать різні продукти харчування. Особливо часто лямбліоз виявляється після вживання продуктів, що не пройшли термічну обробку: овочів, фруктів, ягід.

Говорячи про способи зараження, відзначимо, що ключову роль у будь-якому з них відіграють брудні руки. Звідси висновок, що лямбліоз - захворювання, яке в першу чергу вражає людей, які не дотримуються правил особистої гігієни, тим самим піддаючи себе серйозній небезпеці.

Інкубаційний період триває 10-15 днів.

Виділяють такі характерні симптоми лямбліозу:

підвищена стомлюваність;

загальна слабкість;

зниження апетиту;

дратівливість;

запаморочення і головні болі;

порушення сну;

нестійкі випорожнення: проноси, змінювані запорами;

метеоризм і здуття живота;

дисбіоз кишечника;

болі в животі.

Лямбліоз викликає прояв таких симптомів з боку шкіри, як:

атопічний дерматит;

блідість, особливо шкіри обличчя;

сухість з ефектом «гусячої шкіри» з боків живота і на розгинальних поверхнях ніг і рук;

сухість губ або хейліт.

Загальне самопочуття при зараженні залишається хорошим, температура тіла нормальною. Скарги виникають на неприємні відчуття та іноді біль навколо пупка, погіршення апетиту, нудоту і дискомфорт у верхній частині живота.

Також у гострій формі лямбліоз проявляється розладом випорожнень більше 3 днів і незначним зниженням маси тіла, оскільки виникає харчова недостатність - лямблії «крадуть» поживні речовини з організму, харчуючись перевареною їжею в тонкому кишечнику.

Крім того, вони виділяють токсичні продукти обміну, які вражають нервову систему хворого - з'являється дратівливість, безсоння, загальна слабкість, головні болі. Крім усього, в печінці починається запальний процес, аж до розвитку абсцесів і цирозу, а в жовчному міхурі можливий розвиток лямбліозного холециститу.

Для діагностики лямбліозу проводять лабораторне дослідження калу на наявність або самих паразитів, або частіше їхніх цист.

Для профілактики зараження лямбліозом необхідно дотримуватися найпростіших правил особистої гігієни:

1. Ретельно мити руки після туалету, перед безпосереднім вживанням їжі.

2. Уникати купання у водоймах зі стоячою водою, при купанні в озері, річці, в будь-якій водоймі намагайтеся не ковтати воду.

3. Ретельно промивайте всі овочі і фрукти.

4. Знищуйте мух у приміщеннях, особливо там, де готується їжа.

Лікування після підтвердженого обстеженням діагнозу призначає гастроентеролог.