За раннього виявлення 95% випадків раку у дітей можна вилікувати

На сьогодні на обліку в онкологічних медичних установах - близько 5 тис. дітей віком до 18 років. Динаміка онкологічної захворюваності у дітей в останні роки має тенденцію до зростання. Щочетверта дитина в нашій країні помирає від злоякісних пухлин протягом першого року після встановлення діагнозу.

Досвід провідних країн світу свідчить, що понад 70-80 % дитячих онкологічних захворювань виліковні. Однак це напряму залежить від ранньої діагностики, яка неможлива без якісного медичного обладнання. Про це інтерв’ю з головним лікарем Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру Анатолієм Гонцею.

Анатолію Олександровичу, які показники онкологічної захворюваності серед дітей Буковини?

Я перед собою тримаю два статистичних звіти за 2012 і 2013 роки. Якщо говорити про загальні цифри захворювання на злоякісні новоутворення серед дітей Чернівецької області (від 0 до 17 років) то у 2012 році було виявлено 17 нових, а в 2013 році – 25 діток. Як на мене, це свідчить не стільки про те, що за останній рік збільшилась онкологічна захворюваність серед дітей, як значно покращилася технічна і професійна можливість виявлення хвороби, стає якіснішою диспансеризація, починає в нашій області давати позитивні результати інститут сімейних лікарів. І це позитив, який нас, лікарів - онкологів, радує. Ми бачимо гарну перспективу у покращенні діагностики дитячої захворюваності, особливо на ранніх стадіях, що дає можливість виліковувати маленьких пацієнтів у 95% випадків. Це фантастична цифра.

Щодо дитячої онкозахворюваності на Буковині, то найбільше вони викликані хворобою лімфатичної системи і кровотворних тканин. Далі хвороби нирок і кісток.

Загалом, сьогодні 140 буковинських дітей живуть з раком. З них приблизно 40% живуть понад 5 років. З дорослими складніша ситуація. Зараз на обліку в Чернівецькій області перебуває близько 19,5 тисяч буковинців. З них 60% живуть 5 і більше років. Це добра тенденція щодо тривалості життя, яка свідчить про те, що чим далі, тим більше ми застосовуємо у своїй практиці сучасні європейські медичні стандарти.

Які, на Вашу думку, причини розвитку раку?

Причини тут різні, але їх складніше встановити, аніж у дорослих. У дорослих онкозахворюваність пов’язана, насамперед, з палінням, неправильним, розбалансованим харчуванням, психологічними стресами тощо. У дітей – переважно схильністю організму до онкологічних захворювань, а також спадковістю. Таких дітей сімейні лікарі намагаються вчасно виявляти і включати до, так званої, «групи ризику», здійснюючи постійні спостереження за цією категорією пацієнтів для виявлення проблем на ранніх етапах.

Чи забезпечені лікувальні заклади необхідним обладнанням ранньої діагностики раку?

Якщо брати всі методи діагностики, то 50% залежить від професійної підготовки лікарів, оскільки є різні форми доракової патології, де потрібно бути фахівцем. Діток, які проживають у районах і у яких виявлена онкопатологія, сімейні лікарі, згідно клінічного маршруту пацієнта, спочатку направляють у район, і якщо там підтверджується підозра, вже потім дитина направляється до нас. Це - триступенева система раннього виявлення раку. Якщо виникає необхідність детального обстеження, ми застосовуємо четвертий рівень - направляємо дитину в Національний інститут раку у Києві. За такими пацієнтами постійно здійснюється моніторинг.

Щодо забезпечення необхідним обладнанням, то хочу сказати, що на рівні обласного центру Чернівців, слава Богу, є дуже суттєві зрушення. Обласна клінічна лікарня, сучасна міська дитяча лікарня (нещодавно побудована) мають практично весь необхідний інструментарій та обладнання. У районах традиційно залишається ситуація складнішою.

Знаю, що вашому медичному закладу допомагають благодійники.

Так. Без них ми б не мали сучасного медобладнання. Наш обласний клінічний онкодиспансер більше п’яти років співпрацює з благодійним Фондом Ріната Ахметова "Розвиток України". Ми включилися у досить чітку і послідовну програму Фонду під назвою «Рак виліковний». Вона передбачала придбання на різних етапах потужного комп’ютерного томографа та лінійного прискорювача для ранньої діагностики ракових захворювань і максимально точного планування променевої терапії. Подібне обладнання вже успішно діє у Донецьку, Рівному, Львові та у Луцьку.

Комп’ютерний томограф німецької фірми Siemens у нас, в Чернівецькому обласному онкодиспансері був встановлений у вересні 2013 року. До цього ми працювали на подібному застарілому обладнанні. Тому, маючи певний досвід, ми швидко налагодили нову техніку. На сьогоднішній день томограф дав змогу безкоштовно і без черги проводити у Чернівцях ранню діагностику та якісне лікування пацієнтів. Завдяки надсучасному приладу за короткий термін ми маємо змогу отримувати детальну інформацію про різні органи людського тіла, зокрема, виявлення на ранніх стадіях пухлин головною мозку, лейкемії, маємо об’ємні зображенні внутрішніх органів, судин, суглобів, кісткової тканини. За допомогою спеціальної програми «Віртуальна колоноскопія» ми отримали можливість обстежувати внутрішню поверхню і слизову оборонку внутрішніх органів.

По результатам роботи наведу лише кілька цифр. З вересня минулого року на цьому томографі пройшли діагностику майже 1900 пацієнтів, виконано майже 3400 обстежень. Дану діагностику пройшли, як дорослі так і діти, яких за минулий рік у нас було тридцять двоє. Повірте, це вражаючі цифри. Тому від імені всіх жителів та лікарів Буковини висловлюємо велику шану і подяку пану Ахметову, Фонду «Розвиток України» за такий доброчинний внесок, який для нас насправді є безцінним.

Сергій ЗАРАЙСЬКИЙ,

власний кореспондент УНІАН у Чернівцях

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