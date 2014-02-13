Причини гіповітамінозу

Гіповітаміноз розвивається при недостатньому надходженні вітамінів. Цей стан розвивається непомітно: з'являється дратівливість, підвищена стомлюваність, знижується увага, погіршується апетит, порушується сон. Систематична тривала нестача вітамінів в їжі знижує працездатність, позначається на стані окремих органів і тканин (шкіра, слизові, м'язи, кісткова тканина) і найважливіших функціях організму, таких як ріст, інтелектуальні та фізичні можливості, продовження роду, захисні сили організму.

Причини, що викликають гіповітамінозу:

Порушення надходження вітамінів з їжею при неправильному харчуванні, недостатнє або неякісне харчування.

Порушення процесів травлення або порушення роботи органів, пов'язаних безпосередньо з травленням.

Надходження в організм антивітамінів, наприклад лікарських препаратів синкумар, дикумарол, що застосовуються при лікуванні підвищеної згортання крові.

Часто зустрічається поліавітаміноз, одночасна недостатність декількох вітамінів.