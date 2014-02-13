Лікувальні властивості пшона

Пшоно - одна з найцінніших круп. Пшоно перешкоджає росту жирових клітин, має позитивний вплив на роботу серцево-судинної системи, печінки та кровотворення. Пшоно в народній медицині цінується як продукт, що дає силу, зміцнює тіло.

Пшоняна каша наповнює організм енергією, а також виводить зайві мінеральні солі з організму. У пшоні містяться незамінні амінокислоти, які є основним будівельним матеріалом для м'язів і клітин шкіри. Пшоняна каша джерело вітамінів групи В: В1 - бореться з втомою, дратівливістю і депресією; В2 - нормалізує відновні процеси в шкірі, робить волосся густим і сильними; В5 - стабілізує артеріальний тиск. У пшоні міститься майже уся таблиця Менделєєва: залізо (для гарного кровообігу і здорового кольору обличчя), фтор (для міцних зубів), магній, марганець, кремній, мідь.

Від пшоняної каші не товстіють, пшоно не тільки не сприяє відкладенню жиру, але навіть виводить його з організму.