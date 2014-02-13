До лікарів з переохолодженням та обмороженням звернулися понад 2 тисячі людей

За даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, до лікувальних закладів з приводу переохолоджень і обморожень (на 11 лютого ц.р.) звернулися 2007 особи.

З них госпіталізовано – 1599 людини, померло у лікарнях – троє.

Статистика ведеться областями України, починаючи з різного періоду спостереження (з листопада, з грудня, з січня).