До лікарів з переохолодженням та обмороженням звернулися понад 2 тисячі людей
13:50, 13 лютого 2014Країна
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За даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, до лікувальних закладів з приводу переохолоджень і обморожень (на 11 лютого ц.р.) звернулися 2007 особи.
З них госпіталізовано – 1599 людини, померло у лікарнях – троє.
Статистика ведеться областями України, починаючи з різного періоду спостереження (з листопада, з грудня, з січня).
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