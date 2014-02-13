Проект з держрегулювання цін на ліки для гіпертоніків буде подовжено

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це заявила міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова під час відеоконференції в Кабінеті міністрів України «Результати та перспективи впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію та цукровий діабет».

За її словами, окрім продовження терміну реалізації пілотного проекту, постановою передбачено надання можливості відшкодувати аптекам вартість лікарських засобів, відпущених у грудні 2013 року.

«Урядова постанова передбачає переміщення лікарського засобу з ІІ у І групу часткового відшкодування його вартості, що сприяє зниженню цін на такі ліки та підвищує рівень доступності та забезпеченості ними хворих», – зазначила міністр.

Крім того, Богатирьова наголосила, що Державним бюджетом України на 2014 рік передбачені кошти на субвенцію місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості медичних препаратів для лікування осіб із гіпертонічною хворобою у розмірі 191 636,3 тис. грн.