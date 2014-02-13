В Україні реалізується пілотний проект щодо регулювання цін на інсулін

З 1 січня 2014 року здійснюється реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова сказала під час відеоконференції у Кабінеті міністрів на тему «Результати та перспективи впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію та цукровий діабет».

За її словами, з 1 березня обіг препаратів інсуліну, зокрема закупівля за кошти місцевих бюджетів, буде здійснюватися після декларування зміни оптово-відпускної ціни, що не повинна перевищувати встановлений МОЗ граничний рівень.

Богатирьова зазначила, що 21 січня було затверджено Порядок розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на препарати інсуліну на основі порівняльних (референтних) цін, відповідно до яких розраховані та встановлені граничні рівні оптово-відпускних цін 95 торговельних назв препаратів інсуліну, а їхній перелік було оприлюднено 30 січня на сайті МОЗ.

«Реалізація пілотного проекту не змінює порядок призначення медиками препаратів інсуліну та порядок їхнього відпуску, а спрямована на запровадження державного регулювання вартості ліків, оскільки за результатами проведеного аналізу було встановлено, що регіони закуповують одні й ті ж препарати за різними цінами, а цінова політика в Україні на них вища, ніж в інших країнах», – наголосила Богатирьова.