Найстаріша жителька України Катерина Козак святкує своє 117-ліття

Сьогодні, 14 лютого 2014 року, найстаршій жительці України Катерині Козак, яка народилася у селі Хотимир Тлумацького району Івано-Франківської області, виповнюється 117 років.

Як передає кореспондент УНІАН, прізвище Катерини Козак мають внести до Книги рекордів Гіннесса, відповідні документи уже подали до Лондона.

Сама довгожителька пережила часи Австро-Угорської імперії, Західноукраїнської Народної Республіки, другої Речі Посполитої, Радянського Союзу. Добре пам’ятає Першу і Другу світові війни.

Жінка ні на що не нарікає. Вона ніколи не була у лікарні і не приймала жодної піґулки. Проте ніколи не була одружена і не мала своїх дітей. Виховувала племінників. Вірить в Бога. Залюбки у день народження співає "Заповіт" Шевченка.

Катерина Козак майже не ходить. Здебільшого сидить. Любить дивитися телевізор. Погано чує, зате досі одягає нитку у голку. На здоров’я у свої 117 років теж не нарікає, хоча по хаті пересувається в інвалідному візку.