Щорічно в Україні виявляють близько тисячі нових випадків раку у дітей.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН головний дитячий онколог України, керівник відділення дитячої онкології Національного інституту раку Григорій Климнюк.

За його словами, з тих пір, як в Україні ведеться персоніфікований канцер-реєстр, істотних коливань у показниках онкозахворюваності серед дітей немає.

«Розподіл пацієнтів за видами онкологічних захворювань також достатньо типове. Половина - хворі з лімфопроліферативними захворюваннями, які знаходяться під опікою дитячих гематологів, половина – із солідними (органними пухлинами). Серед солідних пухлин найбільш значущі – пухлини головного мозку. За статистикою, їх 17% в Україні. Потім йдуть пухлини нирок, кісток, периферичної нервової системи, м'яких тканин, органів статевої системи», - сказав Климнюк.

За його словами, лікування в Україні в останні 6 років ведеться за стандартизованими протоколами провідних зарубіжних клінік або провідних дитячих онкологічних груп. «Лікування онкологічних пацієнтів тривале. Займає від кількох місяців до півтора року. Домінуючий метод лікування – це хіміотерапія, введення цитостатиків, протипухлинних препаратів. Без супровідної терапії це лікування є згубним для організму. Тому потрібна додаткова ретельність», - відзначив Климнюк.

Лікар підкреслив, що променева терапія – один із «стовпів» лікування онкологічних захворювань. «Діагноз злоякісного утворення у дітей поставити досить складно. Це витратна сфера. Вірно поставлений діагноз дає ключ до правильно підібраного, найбільш ефективного лікування. Діагностика має включати сучасні променеві методи діагностики, УЗД-дослідження, комп'ютерну томографію, МРТ, морфологічні дослідження. В Україні діагностика розвинена, проте, за деякими аспектами, недостатньо забезпечена», - сказав Климнюк.