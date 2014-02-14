У м'ясі українського виробника виявлено перевищення норми мікроорганізмів

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) запровадила режим посиленого лабораторного контролю для виробника м'ясної продукції «Агропродукт» (Тернопільська обл.) у зв'язку з виявленням шкідливих організмів у товарі підприємства.

Згідно з повідомленням відомства, в ході лабораторних досліджень в охолодженій яловичині виробництва «Агропродукта» було зафіксовано перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, у травні і грудні 2013 року Россільгоспнагляд з аналогічної причини запровадив режим посиленого лабораторного контролю продукції «Агропродукта».

Довідка УНІАН. «Агропродукт» займається виробництвом м'яса. Власниками «Агропродукта» є Мирослав Плішка і Степан Рубай, яким належить по 50% акцій компанії. У 2012 році компанія одержала майже 3 млн. грн чистого прибутку, що на 19,1% більше, ніж у 2011 році. Виручка «Агропродукта» від реалізації продукції торік скоротилася на 13,4% - до 206,7 млн. грн.