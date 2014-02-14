В Україні виживають 60% дітей із діагнозом «рак».

Про це головний дитячий онколог України, керівник відділення дитячої онкології Національного інституту раку Григорій Климнюк повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в Україні останніми роками значно покращилися показники виживаності дітей, хворих на рак.

«Із 2007 і до сьогоднішнього дня (це короткий час для об'єктивної оцінки) результати 5-річної виживаності збільшилися на 15-17%. Лікування – це подолання 5-річного порогу з моменту виявлення захворювання. Це становить 60% від кількості онкохворих. Ця цифра наближається до показників провідних світових онкоцентрів», - сказав Климнюк.

За його словами, в світі виліковуються дві третини онкологічних пацієнтів. Таких показників вдалося добитися завдяки стандартизації лікування. Всі онкохворі діти в Україні в лікувальних закладах за наявності забезпечення отримують абсолютно однакове лікування.

«Другий чинник досягнення таких результатів – це забезпечення медичними препаратами. За останні роки зросло фінансування дитячої онкології – минулого року на цю сферу було виділено 300 млн грн, у 2014 році обіцяно не менше коштів. Їх достатньо для придбання практично всіх цитостатиків і засобів підтримувальної терапії», - запевнив Климнюк.

Керівник програми «Рак виліковний» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк підкреслила, допомога дитячій онкології є пріоритетною у діяльності фонду.

""Розвиток України" інвестує значні кошти у розвиток найдорожчої галузі онкології – радіології. На апаратах, які фонд Ріната Ахметова встановив в обласних онкодиспансерах Донецька, Чернівців, Івано-Франківська, Хмельницького, Рівного та Тернополя, діагностику та лікування загалом пройшли понад 600 дітей. Також, починаючи з 2007 року, фонд підтримує дитячі онкологічні відділення Національного інституту раку та ІНВХ ім. В. Гусака у Донецьку. У рамках такої «адресної допомоги» надано підтримку на суму 11,6 млн. грн., а допомогу отримали 982 дитини. Загалом високотехнологічне медичне обладнання встановлено у кожному з 8 обласних онкодиспансерів Західної України, будуються сучасні Радіологічні центри в Києві та Донецьку. Зокрема, наприкінці 2014 року у Києві, на базі Національного інституту раку відкриється сучасний Радіологічний центр, у якому будуть створені умови для діагностики та лікування близько 10 000 пацієнтів зі всієї України щороку, у тому числі дітей", - зазначила Миколаюк.

*** 15 лютого в світі відзначають Міжнародний день захисту прав онкохворих дітей.