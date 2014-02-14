У 2014 році в Києві планується відкриття сучасного радіологічного центру

У 2014 році в Києві на території Національного інституту раку планується відкриття сучасного радіологічного центру.

Про це повідомив головний дитячий онколог України, керівник відділення дитячої онкології Національного інституту раку Григорій Климнюк сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, центр будується за рахунок коштів Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і Благодійного фонду Василя Хмельницького «Шляхи в майбутнє».

«Це будівництво, яке не припиняється ні на один день. Це, напевно, єдине будівництво, яке йде так ритмічно і безупинно. Це дуже складне і дуже дороге приміщення, яке буде оснащене найсучаснішою в світі технікою для проведення променевої терапії у дітей двома лінійними прискорювачами, апаратами брахитерапії і технікою для планування променевої терапії», - сказав Климнюк.

Лікар зазначив, що в Україні є потреба в хорошій техніці для променевої терапії.

«Проте наявність тієї бази, що створена, цілої системи променевої діагностики і терапії, завдяки стратегічному рішенню і його втіленню фондом «Розвиток України», ми можемо сказати, що до кінця 2014 року ми можемо закрити потребу в сучасних методах променевої терапії для всіх дітей в Україні», - сказав онколог.

Климнюк пояснив, що для підготовки онкопацієнта до оперативного втручання, до безпечної променевої терапії потрібна дуже точна сучасна медична апаратура.

«Обладнані фондом «Розвиток України» центри променевої терапії в західних регіонах і Донецьку приймають сотні дітей. До тисячі дітей на рік проходить безкоштовну діагностику. І серед них в основному діти з онкологічними захворюваннями», - сказав лікар.

Керівник програми «Рак виліковний» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк розповіла, що в радіологічному центрі на базі Національного інституту раку зможуть обстежуватися і лікуватися близько 10 тис. пацієнтів щороку, в тому числі й діти, загальна вартість проекту становить 20 млн. дол.

«Радіологія - дуже важливий напрям у лікуванні раку, саме тому фонд дуже активно розвиває цей напрям. За даними ВООЗ, радіологічні дослідження показані пацієнтам у 60-70% випадків, зокрема - дітям», - сказала Миколаюк.