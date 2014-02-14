У 2014 році на лікування онкохворих дітей передбачено понад 395 млн грн

У 2014 році на лікування онкохворих дітей передбачено кошти у загальній сумі понад 395 млн грн, що повністю задовольняє потреби у лікуванні дітей, хворих на рак.

Про це заявила начальник відділу охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Альона Терещенко під час брифінгу щодо сучасних інноваційних методів лікування дітей, хворих на рак, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Вона також зазначила, що торік онкохворі діти на 100 відсотків були забезпечені необхідними ліками. За її словами, у 2013 році для лікування онкохворих дітей було виділено 317,9 млн грн.

Крім того, на виконання вказаного напряму у Законі України «Про Державний бюджет України» передбачено цільові видатки по спеціальному фонду державного бюджету, які будуть отримані від проведення державних лотерей, згідно з положенням Закону України «Про державні лотереї в Україні» щодо забезпечення лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, у сумі 173 261,1 тис. грн.

«Закон був прийнятий 6 вересня 2012 року. Впродовж 2013 року кошти до спеціального фонду держбюджету надходили щоденно та накопичувались на казначейських рахунках», – наголосила представник МОЗ України.

Терещенко додала, що станом на 1 січня ц.р. за повідомленням Державної казначейської служби України вже накопичені залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих від проведення державних лотерей, у сумі 83,6 млн грн.