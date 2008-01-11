В англійському заповіднику зафіксовано пташиний грип

Напередодні медична експертиза підтвердила, що три мертві лебеді, знайдені в пташиному заповіднику в англійському графстві Дорсет, були інфіковані вірусом пташиного грипу, пише газета Times.

На даний момент управління ветеринарних лабораторій в графстві Суррей проводить тести, щоб з`ясувати, як довго вірус Н5N1 був у лебедів-шипунів з Абботсбері. Одного з птахів знайшли мертвим 27 грудня, другого - пораненого - 30 грудня, третього - 4 січня.

Медики запевняють, що людині досить складно заразитися, проте персонал із заповідника одержує антивірусний препарат Tamiflu. У заповіднику мешкає більше тисячі птахів.

У радіусі 24 км. на південний схід від Абботсбері ведеться спостереження за дикими птахами.

Нагадаємо, що в грудні минулого року вірус пташиного грипу було зафіксовано в одному з селянських господарств в окрузі Оберхафель поблизу Оранієнбурга в Німеччині. У той же час чергове вогнище пташиного грипу було зафіксоване в Польщі, а в Індонезії від пташиного грипу померла 28-річна жінка.

Корреспондент.net