Жуйка може викликати хронічну діарею

Любителі жувальної гумки, особливо зі вмістом замінника цукру сорбіту (що є також послаблюючим засобом), які вживають її у великій кількості, можуть заробити собі хронічну діарею, яка призведе до серйозної втрати ваги, застерігають німецькі лікарі.

Гастроентерологи з Берліна опублікували в новому номері «Британського медичного журналу» результати дослідження двох пацієнтів, що страждали від хронічної діареї.

Одним із них є 21-річна дівчина, яка страждала через діарею і болі в животі протягом восьми місяців, внаслідок чого вона втратила 11 кг при вазі близько 52 кг. Другим пацієнтом став 46-річний чоловік, що страждав від скупчення кишкових газів, здуття живота і діареї, схуд на 22 кг за рік.

Проведені аналізи крові, дослідження черевної області з використанням ультразвукової апаратури і томографії поставили лікарів у безвихідь, оскільки специфічних захворювань виявлено не було. Разом із тим, аналізи показали високий вміст в організмі пацієнтів калію і натрію.

Лікарі з`ясували, що дівчина щодня вживала більше десяти пластинок жувальної гумки без цукру, а чоловік, крім того, що вживав не менше 20 пластинок, щодня з`їдав до 200 г цукерок.

Згідно підрахункам лікарів щоденна доза сорбіту для пацієнтки складала 20 г, у чоловіка - 30 г. Вони змінили свій раціон, і протягом року стан кишечнику був у нормі, дівчина набрала 7 кг ваги, чоловік - 5.

«Наше дослідження показує, що споживання сорбіту може викликати не лише хронічну діарею і проблеми з функціонуванням кишечнику, але і значну втрату ваги», - відзначають лікарі.

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