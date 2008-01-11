Рак грудей діагностуватимуть стоматологи

Американські учені розробили тест, що дозволяє діагностувати рак і доброякісні пухлини грудей за аналізом слини. На думку дослідників, якнайкращим місцем проведення тесту є кабінет стоматолога.

У даний час для діагностики раку грудей застосовуються такі методи як мамографія, ультразвукове дослідження і біопсія тканин. Методика виявлення раку грудей за слиною, запропонована стоматологами з Техаського університету (University of Texas) може бути використана для проведення скринінгу.

Новий діагностичний метод заснований на визначенні 49 білків-маркерів у слині. Важливе значення має той факт, що результат тесту дозволяє диференціювати доброякісні і злоякісні пухлини грудей, підкреслили дослідники. Новий метод був успішно випробуваний на 30 пацієнтах, і в даний час учені планують проведення масштабніших досліджень. Крім того, стоматологи намагаються виявити в слині маркери й інших онкологічних захворювань, що дозволить розширити межі застосування тесту.

На думку керівника дослідження Чарльза Стрекфуса (Charles Streckfus), забором слини і проведенням тесту повинні займатися лікарі-стоматологи.

«Багато сімей, особливо жінки і діти відвідують стоматолога частіше, ніж терапевта. Дослідження слини є неінвазивним і швидким способом діагностики», - повідомив Стрекфус.

Проте з думкою ученого згодні не всі. На думку Дем’єна Уолмслі (Damien Walmsley) з Британської стоматологічної асоціації, прерогатива проведення тесту повинна належати терапевтам або спеціалізованим установам.

Тим часом, «стан порожнини рота служить хорошим індикатором загального стану здоров`я людини, а лікарі-стоматологи в даний час відіграють важливу роль у діагностиці іншого онкологічного захворювання – раку ротової порожнини», - додав Уолмслі.

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