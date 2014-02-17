"Нейрохірурга" Слюсарчука засудили на 8 років

Як передає кореспондент УНІАН, звинувачення висувалося за ч.1 ст. 119, ст.138, ст.190, ст..258. Як зазначив суддя Назарій Дулебко, відбулося часткове сумування термінів передбачених термінами даних статей. Також призначено виплату матеріальної компенсації постраждалим в різних розмірах. Після оголошення вироку суду, який тривав сьогодні з 11.30 ранку Андрія Слюсарчука вивели із зала суду.

Як повідомляв УНІАН, під час спілкування з журналістами у перерві Слюсарчук заявив, що не вважає себе винним, а весь обвинувальний вирок вважає побудованим «на істерії», а сам судовий процес – «спектаклем».

Також, за словами Слюсарчука, він задоволений тим, що чує, слухаючи обвинувальний вирок, оскільки це дасть йому можливість і хороші шанси на апеляцію.

Прокуратура просить для Слюсарчука 8 років ув'язнення.

Кілька років тому у ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Слюсарчука померли шестеро осіб. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.

За даними Генпрокуратури, Слюсарчук обвинувачується у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.