Призначено головного санітарного лікаря України

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ представив колективу міністерства свого першого заступника Миколу ПРОДАНЧУКА та заступника Зіновія МИТНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, представляючи З.МИТНИКА, В.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що вони разом працювали у клінічній лікарні «Феофанія».

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначав, що вони мають разом працювати і в Міністерстві охорони здоров’я з метою розвитку медичної сфери.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 9 січня призначив М.ПРОДАНЧУКА першим заступником міністра охорони здоров’я України – Головним державним санітарним лікарем України.