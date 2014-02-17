Янукович вимагає повного та своєчасного забезпечення ліками онкохворих дітей

Президент України Віктор Янукович вимагає забезпечити кожну дитину з онкологічним захворюванням лікарськими засобами та виробами медичного призначення за кошти держави вчасно та у повному обсязі.

Про це заявив Уповноважений глави держави з прав дитини Юрій Павленко, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Насамперед ідеться про проведення Міністерством охорони здоров'я вчасних тендерних процедур та закупівель медичних препаратів для недопущення переривання процесу лікування дітей, хворих на онко- та онкогематологічні захворювання через несвоєчасні поставки ліків. За цим процесом повинен бути жорсткий контроль і постійний моніторинг наявності ліків у регіонах», - підкреслив Павленко.

За його словами, має й надалі розширюватися номенклатура закупівель лікарських засобів, які найчастіше використовуються для лікування онкохворих дітей і трансплантації кісткового мозку та рекомендовані фахівцями в сфері дитячої онкології, а також удосконалюватися процедура реєстрації в Україні нових медичних препаратів, життєво необхідних для дітей.

Уповноважений Президента з прав дитини зазначив, що в 2014 році на лікування онкохворих дітей у державному бюджеті передбачено понад 395 млн грн., що покриє потребу в хіміопрепаратах, ліках та лабораторних реагентах. «Актуальним залишається питання забезпечення фінансування за державний кошт препаратів супроводжуючої терапії», - додав він.

При цьому Павленко зазначив, що видатки з державного бюджету на потреби онкохворих дітей в лікарських засобах за останні роки зросли в сім разів - з 43 млн грн у 2010 році до 315 млн грн у 2013 році. «Ці заходи дозволили якісно покращити медичне забезпечення дітей, хворих на онкологію», - сказав він.

Одним із важливих завдань залишається впровадження сучасних високотехнологічних стандартів лікування онкології у дітей, зокрема трансплантації кісткового мозку від неродинного донора, підкреслив Павленко.

«Глава держави зобов’язав уряд завершити будівництво нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», який буде оснащено необхідним медичним обладнанням для проведення трансплантації кісткового мозку від неродинного донора», - сказав Павленко. Він зауважив, що саме через відсутність можливості проводити такі операції у вітчизняних клініках українські діти змушені звертатися за допомогою до закордонних, шукаючи підтримки благодійників на дорогі операції.

Окрім того, додав Уповноважений Президента, для подальшого розвитку галузі дитячої онкології необхідно: удосконалити систему діагностики; привести у відповідність із європейськими стандартами систему підготовки медичних працівників; створити програми реабілітації онкохворих дітей; забезпечити соціальний супровід сімей з онкохворими дітьми; розвивати міжнародне співробітництво.

Глава держави висловлює подяку волонтерам та благодійникам, які допомагають рятувати життя онкохворих дітей, та наголошує на важливості подальшої співпраці медичних установ і профільних державних інституцій з громадськістю в інтересах дітей, підкреслив Павленко.