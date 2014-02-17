Українців за рік поменшало на 128 тисяч

Тенденція до скорочення населення, за даними Держстату, зберігається. Порівняно з показником чисельності населення в 2011 році населення України скоротилося на 207,4 тис. людей.

У 2013 році показник природного спаду населення становив 158 тис. 712 людей.

Чисельність міського населення станом на 1 січня 2013 року становить 31 млн. 337 тис. чоловік, а сільського - 14 млн. 090 тис. чоловік.

Кількість громадян України, які народилися в січні-листопаді 2013 року, становила 503 тис. 656 чоловік, що на 17 тис. менше, ніж у 2012 році. Кількість померлих за цей період становила 662 тис. 368 чоловік, що на 771 людину менше, ніж у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом ООН, у разі збереження динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн. людей.

За даними Інституту демографії і соціальних досліджень ім. Птухи, населення України за 20 років скоротилося на 6,5 млн. людей.